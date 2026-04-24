10:08, 24 апреля 2026Мир

США столкнулись с «непростым выбором» из-за последствий конфликта с Ираном

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Handout via Reuters

Соединенные Штаты столкнулись с серьезным сокращением запасов вооружений на фоне войны с Ираном. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники и внутренние документы Пентагона.

«Восстановление того, что мы израсходовали, может занять годы», — заявил сенатор Джек Рид, ведущий демократ в комитете по вооруженным силам. По его словам, США предстоит сделать непростой выбор о том, где поддерживать военную мощь в период истощения резервов.

Война истощила глобальные запасы США и вынудила перебрасывать боеприпасы из Азии и Европы на Ближний Восток, что снизило готовность к противостоянию России и Китаю. При этом Пентагон не может начать расширенное производство из-за отсутствия финансирования от Конгресса, несмотря на заключенные контракты с Lockheed Martin.

Эксперт Центра стратегических исследований Марк Канциан отметил, что некоторых критически важных боеприпасов для наземных атак и противоракетной обороны не хватало еще до начала конфликта. Сейчас их дефицит стал еще сильнее.

С начала конфликта американская армия израсходовала около 1,1 тысячи крылатых ракет JASSM-ER, предназначенных для возможного столкновения с Китаем, а также более тысячи Tomahawk. В арсенале осталось примерно 1,5 тысячи единиц первого типа. Пентагон также применил свыше 1,2 тысячи перехватчиков Patriot и более тысячи ракет Precision Strike и ATACMS.

