Глухари в российском регионе растопырили хвосты для самок и попали на видео

У глухарей в Ленинградской области начинается брачный сезон. Видео с попыткой самцов завладеть вниманием самок опубликовал Telegram-канал «Каждой твари по паре».

«У глухарей в разгаре ток — время продолжения рода. Для того чтобы казаться крупнее в глазах других самцов и иметь более эффектный вид перед самками, глухари раскрывают веером хвост. В нем у птицы ровно 18 перьев — если, конечно, не повыщипывали во время драки соперники», — прокомментировал биолог Павел Глазков.

Он добавил, что на демонстрационные прыжки и брачную песню могут прибежать соседи-конкуренты, поэтому между самцами периодически вспыхивают ожесточенные драки.

