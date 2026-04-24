15:57, 24 апреля 2026

Глухари в российском регионе растопырили хвосты для самок и попали на видео

Глухари Ленобласти начали привлекать самок
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

У глухарей в Ленинградской области начинается брачный сезон. Видео с попыткой самцов завладеть вниманием самок опубликовал Telegram-канал «Каждой твари по паре».

«У глухарей в разгаре ток — время продолжения рода. Для того чтобы казаться крупнее в глазах других самцов и иметь более эффектный вид перед самками, глухари раскрывают веером хвост. В нем у птицы ровно 18 перьев — если, конечно, не повыщипывали во время драки соперники», — прокомментировал биолог Павел Глазков.

Он добавил, что на демонстрационные прыжки и брачную песню могут прибежать соседи-конкуренты, поэтому между самцами периодически вспыхивают ожесточенные драки.

Ранее стало известно, что ежи в Московской области вернулись к активной жизни после зимнего периода. В Подмосковье обитают два вида ежей — обыкновенный (среднерусский) и южный (дунайский). Их можно встретить в лиственных и смешанных лесах, кустарниковых зарослях, сельскохозяйственных угодьях и на участках дачников.

