15:09, 16 апреля 2026Экономика

В Подмосковье проснулись опасные животные

Ежи в Московской области вернулись к активной жизни после зимнего периода
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Ежи в Московской области вернулись к активной жизни после зимнего периода. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

С приходом устойчивого весеннего тепла ежи покинули свои убежища и приступили к поиску пищи. В Подмосковье обитают два вида ежей — обыкновенный (среднерусский) и южный (дунайский). Их можно встретить в лиственных и смешанных лесах, кустарниковых зарослях, сельскохозяйственных угодьях и на участках дачников.

При встрече с ежами следует соблюдать осторожность. Не рекомендуется брать их в руки и гладить — ежи опасны, поскольку могут переносить лишай и бешенство. Также не следует фотографировать животных со вспышкой, чтобы не спровоцировать у них стресс.

В конце марта в Московской области проснулись гадюки. Жителям столичного региона напомнили, что укус гадюки может сопровождаться отеком, сильной болью, тошнотой и аллергической реакцией, а в одном проценте случаев привести к летальному исходу. Несмотря на то что змеи редко нападают первыми, стоит внимательно смотреть под ноги, находясь на природе.

