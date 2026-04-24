Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
10:18, 24 апреля 2026Авто

Названа примерная цена обновленной Volga

Эксперт Ковалев: Стоимость Volga будет сравнима с моделями Geely
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пресс-служба Volga / РИА Новости

На старте продаж цены на автомобили Volga вряд ли окажутся ниже, чем на аналогичные Geely. Такое мнение высказал основатель внешней пресс-службы для автобизнеса «Механика» Александр Ковалев, пишет «Автостат».

Эксперт полагает, что стоимость вполне может быть более выгодной за счет компенсации утильсбора от государства. Однако для этого будут нужны масштабные инвестиции в развитие локализации и налаживание технологических процессов. «Поэтому некоторое снижение стоимости можно ожидать разве что на определенной дистанции. А на старте продаж цены могут практически полностью совпадать с машинами Geely», — заключил специалист.

Шхуна на колесах. «Лента.ру» выяснила, к чему можно придраться в кроссовере Soueast S07, кроме сложного названия
13 апреля 2026
Официально цены на обновленные Volga еще не объявили. Их должны объявить ближе к старту продаж. По оценке директора по маркетингу АГ «Авилон» Юрия Блинова, цены будут начинаться от 2,9 миллиона рублей. «Volga C50 логично выводить в диапазон около 2,9-3,6 миллиона рублей, Volga K40 — около 3,1-3,9 миллиона рублей, Volga K50 — около 4,1-4,8 миллиона рублей», — предположил он.

Начало продаж кроссовера Volga К40 намечено на лето 2026-го. Машина предлагается на выбор с двумя комбинациями бензиновых двигателей и трансмиссий: 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 147 л. с. в паре с 7-ступенчатой автоматической роботизированной коробкой передач (7DCT) и приводом на передние колеса, или 2-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 200 л. с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической гидромеханической коробкой передач (8AT) и полным приводом.

