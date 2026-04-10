12:06, 10 апреля 2026Авто

Названы сроки появления в России новой модели Volga

Volga: Третьей моделью под обновленным брендом станет кроссовер К40
Вячеслав Агапов

Фото: Volga

Третьей моделью под обновленным брендом Volga станет кроссовер К40. Сроки появления новинки назвали «Ленте.ру» в пресс-службе производителя.

Новой моделью станет среднеразмерный кроссовер Volga K40. Она поступит на рынок летом 2026 года.

Машина предлагается на выбор с двумя комбинациями бензиновых двигателей и трансмиссий: 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 147 л. с. в паре с 7-ступенчатой автоматической роботизированной коробкой передач (7DCT) и приводом на передние колеса, или 2-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 200 л. с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической гидромеханической коробкой передач (8AT) и полным приводом.

Фото: Volga

Он также оборудован электронными системами помощи водителю, которые помогают предотвратить опасные ситуации и уверенно контролировать автомобиль в любых условия. Среди них ассистент удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков, система камер кругового обзора, система автоматического управления дальним светом и другие.

«Шесть подушек безопасности и преднатяжители ремней создают комплексную систему пассивной защиты, обеспечивая высокий уровень безопасности для всех пассажиров», — отметили представители бренда.

Автомобиль оснащен цифровой приборной панелью, двухзонным климат-контролем и панорамной крышей. Также в салоне установлена и может быть добавлена премиальная аудиосистема с 11 динамиками, передние сиденья с электрорегулировкой и вентиляцией, проекционный дисплей, пакет зимних опций и другие опции.

Продажи первой модели Volga K50 начнутся летом 2026 года — она представляет собой перелицованный Geely Monjaro. Новинку уже заметили на российских улицах. Второй моделью марки станет седан С50, который также увидит свет до конца года

