06:22, 24 апреля 2026

Германию предупредили о проблемах из-за остановки транзита казахстанской нефти

Origo: Москва может наказать Германию за отказ от российской нефти
Марина Совина
План возможного ограничения транзита нефти в ФРГ может быть связан с отказом Берлина от поставок энергоресурсов из Москвы. Речь идет о прокачке казахстанского сырья по трубопроводу «Дружба», написало венгерское издание Origo.

В публикации подчеркивается, что после отказа Германии от российской нефти поставки из Казахстана приобрели особую важность. Известно, что существенный объем казахстанской нефти поступает на немецкие предприятия, среди которых крупные нефтеперерабатывающие заводы. При этом маршрут пролегает через территорию России, поэтому будущие поставки зависят от России.

В статье предупредили, что прекращение поставок способно усугубить ситуацию для немецкой экономики. В частности, авторы статьи имеют в виду нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) PCK в Шведте, который служит одним из ключевых пунктов переработки. Объем поставок оценивается в 43 тысячи баррелей в сутки.

Немецкий депутат Кристиан Герке оценил ситуацию тревожной и подчеркнул, что ресурс играет критическую роль для предприятия, а быстро заменить его будет непросто.

Ранее сообщалось, что Россия перекрыла экспорт нефти из Казахстана по трубопроводу «Дружба», чтобы надавить на Германию за ее антироссийскую политику. С таким мнением выступил профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко.

