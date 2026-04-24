14:35, 24 апреля 2026Авто

Представлен новый кроссовер Omoda

На автосалоне в Пекине показали новый кроссовер Omoda C4
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На автосалоне, который в эти дни проходит в Пекине, представили новый кроссовер Omoda C4, появление которого ждут и на российском рынке, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дизайн автомобиля выполнен в «космическом» стиле. Акцент сделан на большой центральный сенсорный экран и откидную кнопку запуска двигателя. В Китае машина будет продаваться не только с ДВС, но также с гибридной и полностью электрической силовой установкой. Для других рынков, в том числе российского, предусмотрен вариант с бензиновым 1,5-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем и передним приводом.

C4 уже показывали ранее на Международном саммите клиентов брендов Omoda и Jaecoo. Модель до этого фигурировала под индексом C3. Смена названий связана с желанием компании упорядочить свой модельный ряд.

Цены на Omoda C4 ожидаются в диапазоне от 1,8 до 2,3 миллиона рублей.

