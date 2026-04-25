Пентагон уличили во лжи о базах на Ближнем Востоке

NBC News: Базы США на Ближнем Востоке пострадали сильнее, чем признает Пентагон

Базы США на Ближнем Востоке пострадали от ударов Ирана гораздо сильнее, чем Пентагон признает публично. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников.

«Американские базы и оборудование по всему Ближнему Востоку подверглись атакам, в том числе с использованием иранского истребителя F-5, несмотря на американскую противовоздушную оборону, их ремонт может обойтись в миллиарды долларов», — говорится в материале.

В начале апреля Пентагон эвакуировал 1,5 тысячи американских военных с некоторых баз США в Бахрейне. Эвакуация была проведена и на других военных базах США на Ближнем Востоке.

10 апреля военнослужащие США, выжившие после атаки Ирана на базу в Кувейте, обвинили шефа Пентагона Пита Хегсета во лжи о случившемся. Военные опровергли описание событий, представленное министром, который утверждал, что иранский беспилотник смог «проскользнуть» через оборону базы. Один из военных, переживший удар, сообщил, что подразделение было не готово к самообороне, а позиция не была укреплена.