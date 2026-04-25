16:20, 25 апреля 2026Мир

Пентагон уличили во лжи о базах на Ближнем Востоке

NBC News: Базы США на Ближнем Востоке пострадали сильнее, чем признает Пентагон
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Базы США на Ближнем Востоке пострадали от ударов Ирана гораздо сильнее, чем Пентагон признает публично. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников.

«Американские базы и оборудование по всему Ближнему Востоку подверглись атакам, в том числе с использованием иранского истребителя F-5, несмотря на американскую противовоздушную оборону, их ремонт может обойтись в миллиарды долларов», — говорится в материале.

В начале апреля Пентагон эвакуировал 1,5 тысячи американских военных с некоторых баз США в Бахрейне. Эвакуация была проведена и на других военных базах США на Ближнем Востоке.

10 апреля военнослужащие США, выжившие после атаки Ирана на базу в Кувейте, обвинили шефа Пентагона Пита Хегсета во лжи о случившемся. Военные опровергли описание событий, представленное министром, который утверждал, что иранский беспилотник смог «проскользнуть» через оборону базы. Один из военных, переживший удар, сообщил, что подразделение было не готово к самообороне, а позиция не была укреплена.

