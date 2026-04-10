Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:40, 10 апреля 2026Мир

Выжившие после «самой смертоносной» атаки Ирана военные США раскрыли ложь Пентагона

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Военнослужащие США, выжившие после атаки Ирана на базу в Кувейте, уличили шефа Пентагона Пита Хегсета во лжи о случившемся. Об этом сообщает американский телеканал CBS.

«Выжившие после самого смертоносного нападения Ирана на американские войска с начала войны оспорили описание событий, данное Пентагоном, и заявили, что их подразделение в Кувейте оказалось в опасном положении», — говорится в публикации. По данным CBS, в результате атаки погибли шесть человек и более 20 были ранены.

Военные опровергли описание событий, представленное министром войны, который утверждал, что иранский беспилотник смог «проскользнуть» через оборону базы. Один из собеседников канала, переживший удар, сообщил, что подразделение было не готово к самообороне, а позиция не была укреплена.

Ранее портал Axios писал, что, согласно опросам общественного мнения, Хегсет является одним из наименее популярных членов кабинета министров США, и растущие издержки конфликта на Ближнем Востоке лишь сильнее ухудшают его общественный имидж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok