Выжившие после «самой смертоносной» атаки Ирана военные США раскрыли ложь Пентагона

CBS: Выжившие после удара по базе в Кувейте военные США уличили Хегсета во лжи

Военнослужащие США, выжившие после атаки Ирана на базу в Кувейте, уличили шефа Пентагона Пита Хегсета во лжи о случившемся. Об этом сообщает американский телеканал CBS.

«Выжившие после самого смертоносного нападения Ирана на американские войска с начала войны оспорили описание событий, данное Пентагоном, и заявили, что их подразделение в Кувейте оказалось в опасном положении», — говорится в публикации. По данным CBS, в результате атаки погибли шесть человек и более 20 были ранены.

Военные опровергли описание событий, представленное министром войны, который утверждал, что иранский беспилотник смог «проскользнуть» через оборону базы. Один из собеседников канала, переживший удар, сообщил, что подразделение было не готово к самообороне, а позиция не была укреплена.

Ранее портал Axios писал, что, согласно опросам общественного мнения, Хегсет является одним из наименее популярных членов кабинета министров США, и растущие издержки конфликта на Ближнем Востоке лишь сильнее ухудшают его общественный имидж.