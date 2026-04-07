05:50, 7 апреля 2026Мир

Главе Пентагона захотели объявить импичмент

Axios: Демократы могут потребовать отставки шефа Пентагона Хегсета
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Член Палаты представителей США от Демократической партии Яссамин Ансари объявила о намерении внести на рассмотрение статью об объявлении импичмента шефу Пентагона Питу Хегсету. Об этом пишет портал Axios.

Как утверждается в статье, данное решение может быть связано с участием министра войны в руководстве военными операциями Соединенных Штатов в Иране. Согласно опросам общественного мнения, глава Пентагона является одним из наименее популярных членов кабинета министров США и растущие издержки конфликта на Ближнем Востоке лишь ухудшают общественный имидж Хегсета.

По словам Ансари, основанием для внесения ею на рассмотрение статьи об импичменте Хегсету также является «неоднократное нарушение им присяги и его долга перед конституцией».

Ранее издание The New York Post сообщало, что недавние увольнения высокопоставленных военных в Министерстве обороны США могут быть связаны с опасениями Пита Хегсета за свое кресло. Шеф Пентагона опасается, что президент США Дональд Трамп может поставить вместо него министра армии Дэна Дрисколла.

