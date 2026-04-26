Vogue: Кепка газетчика стала самым модным головным убором 2026 года

Редакторы журнала Vogue назвали самый модный головной убор 2026 года. Материал на данную тему появился на сайте издания.

По словам журналистов, наиболее популярной в настоящее время оказалась кепка-восьмиклинка, которая имеет несколько наименований. Так, ее называют кепкой газетчика или пекаря, а также кепкой Гэтсби или Гаврош — благодаря романам «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и «Отверженные» Виктора Гюго.

Отмечается, что аксессуар появился в конце XIX века. Изначально он изготавливался из шерстяной ткани и ассоциировался с рабочим классом. Однако современные дизайнеры переосмысливают предмет гардероба в соответствии с последними модными тенденциями.

Ранее в апреле стилист и телеведущий Александр Рогов дал советы по выбору самой модной юбки сезона.