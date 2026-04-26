Кепка газетчика стала самым модным головным убором

Алина Гостева
Фото: Daniel Zuchnik / Getty Images

Редакторы журнала Vogue назвали самый модный головной убор 2026 года. Материал на данную тему появился на сайте издания.

По словам журналистов, наиболее популярной в настоящее время оказалась кепка-восьмиклинка, которая имеет несколько наименований. Так, ее называют кепкой газетчика или пекаря, а также кепкой Гэтсби или Гаврош — благодаря романам «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и «Отверженные» Виктора Гюго.

Отмечается, что аксессуар появился в конце XIX века. Изначально он изготавливался из шерстяной ткани и ассоциировался с рабочим классом. Однако современные дизайнеры переосмысливают предмет гардероба в соответствии с последними модными тенденциями.

Ранее в апреле стилист и телеведущий Александр Рогов дал советы по выбору самой модной юбки сезона.

