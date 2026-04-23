12:26, 23 апреля 2026

Россиянкам дали советы по выбору самой модной юбки сезона

Стилист Рогов посоветовал выбирать юбки с кулиской или бельевой резинкой
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Moritz Scholz / Getty Images

Стилист и телеведущий Александр Рогов дал советы по выбору самой модной юбки сезона. Информацией он поделился в своем Telegram-канале, насчитывающем 183 тысячи читателей.

В первую очередь основной приметой эксперт назвал бельевой стиль. Еще одним признаком стал мелкий наивный цветок, а также длины миди и прямой крой.

Кроме того, Рогов посоветовал выбирать юбку с кулиской или бельевой резинкой. В заключение он призвал обратить внимание на модели с двумя слоями с подъюбником или его имитацией.

Ранее в апреле россиянам перечислили самые модные цвета в одежде весной. Креативный директор бренда Bungly Александра Домрачева трендовыми назвала городской серый, пудровый розовый, молочный, серо-зеленый и цвет синей волны.

