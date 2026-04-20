Россиянам перечислили самые модные цвета в одежде весной

19:52, 20 апреля 2026

Креативный директор Домрачева: Городской серый — самый модный цвет весны
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Chris Pizzello / Reuters

Креативный директор бренда Bungly Александра Домрачева перечислила россиянам самые модные цвета в одежде весной. Материал публикует «Газета.ru».

По словам эксперта, в текущем сезоне популярными стали вещи с матовой фактурой, акварельными потеками, эффектом жатой бумаги и в сложном, но понятном крое. При этом самыми трендовыми оттенками оказались городской серый, пудровый розовый, молочный, серо-зеленый и цвет синей волны.

«Они благородны в своей сдержанности. Силуэты свободные, с заниженной или естественной талией, объемными рукавами. Вещи не кричат, а обволакивают. Фактуры матовые, тактильные: хлопок, вискоза, мягкий трикотаж. Их хочется касаться», — описала Домрачева.

Кроме того, собеседница издания подчеркнула, что актуальными стали вышедшие из моды фактура: жатый атлас, плиссе, эффекты мокрой поверхности.

Вместе с тем специалист заявила, что экономический и культурный подъем Африки, Латинской Америки и стран БРИКС отразились на трендах.

Искренний оранжевый, теплый бежевый, жженый сахар, травяной зеленый, небесный голубой. Это палитра хорошего настроения. Фактуры становятся живее: плетения, бахрома, жатка, натуральные материалы с характером. Силуэты свободные, подвижные — они дышат вместе с вами. Широкие брюки, летящие юбки, расслабленные жилеты — все про легкость и удовольствие от простого движения. Настроение — носить кусочек лета в любое время года

Александра Домрачевакреативный директор

Ранее в апреле клоунские вещи стали модными в 2026 году. Дизайнеров крупных брендов при создании новых коллекций вдохновила цирковая эстетика, заметил стилист Александр Рогов.

