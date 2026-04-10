Клоунские вещи стали модными в 2026 году

Стилист Александр Рогов: Вещи в цирковом стиле стали самыми модными в 2026 году

Стилист и телеведущий Александр Рогов рассказал о модных в 2026 году вещах в цирковом стиле. Информация опубликована в его Telegram-канале, на который подписаны 183 тысячи человек.

По словам специалиста, клоунские предметы гардероба стали вновь популярны. «Модное наблюдение. Цирковая эстетика не устает вдохновлять дизайнеров уже который сезон!» — заявил Рогов. При этом он обратил внимание на обилие бантов, брюк-шароваров, юбок-баллонов.

Среди принтов и текстур стилист выделил аргайл, горох, рюши и воланы. «Шик!» — заключил он.

