Названа цель визитов главы иранского МИД в Пакистан

Tasnim: Визит в Пакистан главы МИД Ирана не касается обсуждения ядерных тем

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в очередной раз посетил Пакистан для консультаций с чиновниками этой страны. Об этом в воскресенье, 26 апреля, пишет агентство Tasnim, отмечая, что поводом для поездок не являются ядерные вопросы.

Арагчи находится в региональном турне, включающем посещение Пакистана, Омана, России, пишет издание. Приехав в Исламабад, а затем побывав в Омане, он снова отправился в Пакистан. Иранская сторона в ходе этих визитов уведомила Пакистан как страну-посредника об условиях, необходимых для прекращения войны.

По словам журналистов Ирана, обсуждения связаны с введением нового правового режима в Ормузском проливе, выплатой компенсаций, и получением гарантий, что новых вторжений со стороны агрессора не состоится. Речь также о вопросах морской блокады и прочее.

Ранее стало известно, что в Тегеране произошел раскол из-за Ормузского пролива. О случившемся написал WSJ: по данным издания, представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) возмутили слова Арагчи о водной артерии. Заявление об «открытом проливе» было стремлением продемонстрировать гибкость, но привело к шквалу критики внутри страны.