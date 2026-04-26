16:14, 26 апреля 2026

Глава российского региона призвал граждан помочь в защите от дронов

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: РаZVожаев / MAX

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал местных жителей вступать в отряды обороны города. Соответствующий пост опубликован в его канале в «Максе».

Развожаев подчеркнул, что Севастополь ведет оборону и вместе с силами ПВО и Черноморского флота городу помогает отряд добровольцев. Губернатор призвал местных жителей вступать в отряд и помочь в защите от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и наведении порядка.

«Это работа, от которой напрямую зависит безопасность Севастополя и его жителей», — рассказал об участниках отряда «Севастополь» Михаил Развожаев. По словам чиновника, «Севастополь» занимается отражением атак дронов с помощью мобильных огневых групп, противотеррористической и антидиверсионной работой, охраной объектов критической инфраструктуры, патрулированием горных и лесных территорий и помогает в наведении общественного порядка.

Развожаев напомнил, что отряд был создан в 2023 году по указанию президента Владимира Путина. «За эти два года отряд значительно вырос. Бойцы прошли серьезное обучение и сейчас круглосуточно несут боевую вахту», — подчеркнул губернатор Севастополя.

26 апреля Михаил Развожаев заявил, что ночной налет Вооруженных сил Украины на Севастополь стал мощнейшим за последнее время. Город атаковали около 100 беспилотников.

    Последние новости

    Ночной налет на Севастополь назван мощнейшим

    Белгородская область подверглась новой атаке дронов ВСУ

    Путин дал связанный с Тайсоном совет российскому боксеру

    Названа одна особенность мощнейшего налета ВСУ на Севастополь

    Люди пострадали в результате атаки дронов в российском регионе

    Деталь в образе Энн Хэтэуэй на снимках папарацци сравнили с крысой

    В Японии захотели наладить отношения с Россией

    В России назвали цель массированного удара ВСУ по Севастополю

    Глава российского региона призвал граждан помочь в защите от дронов

    На Западе раскритиковали посла Украины за фото под столом во время покушения на Трампа

    Все новости
