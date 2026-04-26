Глава российского региона призвал граждан помочь в защите от дронов

Губернатор Севастополя Развожаев призвал записываться в отряды обороны

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал местных жителей вступать в отряды обороны города. Соответствующий пост опубликован в его канале в «Максе».

Развожаев подчеркнул, что Севастополь ведет оборону и вместе с силами ПВО и Черноморского флота городу помогает отряд добровольцев. Губернатор призвал местных жителей вступать в отряд и помочь в защите от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и наведении порядка.

«Это работа, от которой напрямую зависит безопасность Севастополя и его жителей», — рассказал об участниках отряда «Севастополь» Михаил Развожаев. По словам чиновника, «Севастополь» занимается отражением атак дронов с помощью мобильных огневых групп, противотеррористической и антидиверсионной работой, охраной объектов критической инфраструктуры, патрулированием горных и лесных территорий и помогает в наведении общественного порядка.

Развожаев напомнил, что отряд был создан в 2023 году по указанию президента Владимира Путина. «За эти два года отряд значительно вырос. Бойцы прошли серьезное обучение и сейчас круглосуточно несут боевую вахту», — подчеркнул губернатор Севастополя.

26 апреля Михаил Развожаев заявил, что ночной налет Вооруженных сил Украины на Севастополь стал мощнейшим за последнее время. Город атаковали около 100 беспилотников.