В Москве на машину Славы Мэрлоу рухнуло дерево

На автомобиль рэпера, продюсера и автора песен Славы Марлоу (Slava Marlow; настоящее имя — Артем Готлиб) рухнуло дерево во время снегопада в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Музыкант опубликовал в соцсетях фото, на котором стоит рядом с поврежденной машиной. Судя по кадру, авто значительно пострадало: дерево упало на капот и задело крышу. В результате на машине появилось множество вмятин.

Марлоу отметил, что автомобиль полностью застрахован, поэтому страховая компания выплатит ему компенсацию за несчастный случай.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 апреля Москву и область накрыли аномальные снегопады. В столичном регионе наблюдаются снег, дождь и мощные порывы ветра, валящие деревья на улицах.