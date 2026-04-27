14:37, 27 апреля 2026Авто

В Москве на машину Славы Мэрлоу рухнуло дерево
Александра Качан (Редактор)

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

На автомобиль рэпера, продюсера и автора песен Славы Марлоу (Slava Marlow; настоящее имя — Артем Готлиб) рухнуло дерево во время снегопада в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Музыкант опубликовал в соцсетях фото, на котором стоит рядом с поврежденной машиной. Судя по кадру, авто значительно пострадало: дерево упало на капот и задело крышу. В результате на машине появилось множество вмятин.

Марлоу отметил, что автомобиль полностью застрахован, поэтому страховая компания выплатит ему компенсацию за несчастный случай.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 апреля Москву и область накрыли аномальные снегопады. В столичном регионе наблюдаются снег, дождь и мощные порывы ветра, валящие деревья на улицах.

    Последние новости

    Германия сделала заявление о вызове своего посла в МИД России

    В России ответили на возможность запрета советской символики в Берлине

    Путин назвал радикально изменившие судьбу России события

    Названа дата резкой смены погоды в Москве

    В российском регионе ураган перевернул движущийся грузовик

    Российская делегация рассказала об инициативе Путина по евразийской безопасности

    Отрезавшая клиентке длинные волосы парикмахер разгневала пользователей сети

    В России назвали цели самолета-разведчика США у границ Калининградской области

    Путин процитировал высказывание Солженицына о власти

    В России вынесли первый приговор за изображение международного движения

    Все новости
