Сосна в Подмосковье упала на машину и попала на видео

21:12, 27 апреля 2026

Верхушка сосны в Балашихе упала на машину и попала на видео
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Часть сосны в Балашихе во время сильного порыва ветра рухнула на автомобиль и попала видео. Момент инцидента опубликовал Telegram-канал «Москва М125».

Мужчина снимал происходящее из окна. На кадрах ветер раскачивает верхушки сосен, одна из них отрывается и падает на автомобиль.

Всего в столице из-за непогоды со штормовым ветром рухнуло 1,2 тысячи деревьев. Пострадали семь человек, было повреждено 475 машин. В Шатуре, Сергиевом Посаде и Дмитрове выпало более 60 миллиметров осадков. Самый сильный ветер наблюдался в Можайске, Волоколамске и Воскресенске — там его скорость достигала 20 метров в секунду.

Без подачи электроэнергии осталось более 280 населенных пунктах. Сильнее остальных последствия снегопада ощутили жители городского округа Дмитров, где света остались более 9000 человек.

В ночь на понедельник, 27 апреля, в Москве из-за вторжения североатлантического циклона выпало более половины от месячной нормы осадков, а температура воздуха опустилась ниже нуля. По прогнозам синоптиков, осадки будут ослабевать. В среду, 29 апреля, в Москве ожидается небольшой снег.

