Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:01, 27 апреля 2026Россия

Стало известно о смерти профессора ВШЭ в туалете фитнес-клуба в Москве

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Simona Jurasova / Shutterstock / Fotodom

В Москве в туалете одного из фитнес-клубов нашли 57-летнего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ), которому требовалась медицинская помощь. Об этом пишет «112» в Telegram.

Как стало известно, мужчину обнаружили сотрудники фитнес-клуба. Они вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли спасти профессора.

Полная информация о мужчине не приводится. Издание выяснило, что он долгое время занимался научно-преподавательской деятельностью, а в 2005 году получил степень доктора юридических наук и работал в ряде столичных вузов. Студены отзывались о профессоре как о хорошем лекторе.

Ранее сообщалось о смерти преподавательницы Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета на приеме у психолога. По данным журналистов, во время разговора со специалистом 55-летняя женщина начала жаловаться на головную боль, а через несколько минут потеряла сознание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

    Звезда «Всегда говори всегда» объяснила свою пропажу

    Воевавший за ВСУ чеченец в стихах рассказал о своем предательстве

    Появились подробности об учебниках под редакцией Медведева

    Япония и Австралия заключили крупнейший оборонный контракт

    Теннисистка Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

    Россиянам назвали обязательные средства от боли в спине для дачной аптечки

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Участник СВО с медалью «За отвагу» отсудил у Минобороны миллионы рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok