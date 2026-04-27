Стало известно о смерти профессора ВШЭ в туалете фитнес-клуба в Москве

«112» сообщил о смерти профессора ВШЭ в туалете фитнес-клуба в Москве

В Москве в туалете одного из фитнес-клубов нашли 57-летнего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ), которому требовалась медицинская помощь. Об этом пишет «112» в Telegram.

Как стало известно, мужчину обнаружили сотрудники фитнес-клуба. Они вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли спасти профессора.

Полная информация о мужчине не приводится. Издание выяснило, что он долгое время занимался научно-преподавательской деятельностью, а в 2005 году получил степень доктора юридических наук и работал в ряде столичных вузов. Студены отзывались о профессоре как о хорошем лекторе.

Ранее сообщалось о смерти преподавательницы Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета на приеме у психолога. По данным журналистов, во время разговора со специалистом 55-летняя женщина начала жаловаться на головную боль, а через несколько минут потеряла сознание.