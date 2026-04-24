Стало известно о смерти российской преподавательницы на приеме у психолога

14:26, 24 апреля 2026Россия

«112»: У преподавательницы МАДИ остановилось сердце на приеме у психолога
Майя Назарова

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

У преподавательницы Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) остановилось сердце на приеме у психолога. О смерти стало известно Telegram-каналу «112».

По данным российского издания, 55-летняя женщина на приеме у специалиста начала жаловаться на головную боль. Спустя несколько минут она потеряла сознание.

Прибывшие по вызову медики скорой помощи не смогли реанимировать москвичку. Как утверждает «112», женщина преподавала в МАДИ иностранные языки. Она была старшим преподавателем вуза. Россиянка также интересовалась гаданием на картах Таро и астрологией.

Ранее сообщалось, что учительница не выжила после нападения подростка с ножом в Пермском крае. Агрессивного школьника удалось задержать. Он пошел на преступление, поскольку преподавательница не допускала его до экзаменов.

