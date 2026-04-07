Объявлено о смерти учительницы после нападения российского подростка

Спасти учительницу, подвергшуюся нападению подростка в Пермском крае, не удалось. О ее смерти объявил губернатор региона Дмитрий Махонин.

По словам чиновника, врачи приложили все усилия, чтобы стабилизировать состояние пострадавшей, однако сделать это не удалось. «Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — написал в блоге Махонин.

О нападении школьника с ножом на женщину возле школы стало известно утром 7 апреля. Инцидент произошел возле школы номер 5 в населенном пункте Добрянка.

По предварительной версии, подросток напал на педагога после того, как та не допустила его к экзамену.