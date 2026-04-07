Объявлено о смерти учительницы после нападения российского подростка

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:56, 7 апреля 2026Россия

Губернатор Махонин сообщил о смерти пострадавшей при нападении учительницы
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Спасти учительницу, подвергшуюся нападению подростка в Пермском крае, не удалось. О ее смерти объявил губернатор региона Дмитрий Махонин.

По словам чиновника, врачи приложили все усилия, чтобы стабилизировать состояние пострадавшей, однако сделать это не удалось. «Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — написал в блоге Махонин.

О нападении школьника с ножом на женщину возле школы стало известно утром 7 апреля. Инцидент произошел возле школы номер 5 в населенном пункте Добрянка.

По предварительной версии, подросток напал на педагога после того, как та не допустила его к экзамену.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok