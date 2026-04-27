01:18, 27 апреля 2026Мир

В Европарламенте высказались о возможном нападении России на ЕС

Депутат ЕП Давид заявил, что у России нет мотивов нападать на страны Евросоюза
Россия не нападет на страны Евросоюза (ЕС), если они не сделают это первыми, так как Москва не сможет извлечь из этого никакой выгоды. Об этом в беседе с «Известиями» заявил депутат Европарламента от Чехии Иван Давид.

«Она [Россия] обладает огромными ресурсами и от войны ничего не выиграет, а только потеряет. В то время как у "коллективного Запада" мотив есть, поскольку украсть ресурсы экономически выгоднее, чем их покупать», — сказал политик.

Он также добавил, что в ЕС не верят в возможное использование Россией ядерного оружия, в то время как некоторые страны — члены объединения призывают к обретению собственного ядерного оружия.

Ранее немецкий политик Зерен Пельманн назвал мифом угрозу вторжения России в Европу.

