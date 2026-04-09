21:55, 9 апреля 2026Мир

В Германии оценили риск захвата Россией Европы

Марина Совина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Wiktor Dabkowski / Globallookpress.com

Утверждения о якобы существующей угрозе вторжения России в Европу не соответствуют действительности. Об этом заявил сопредседатель фракции «Левые» в бундестаге Зерен Пельманн в интервью телеканалу NTV.

«Это же миф, что, как постоянно говорят, русские вот-вот захватят Европу», — сказал он.

Пельманн отметил, что вместо распространения страшилок о враждебной России европейским лидерам следует подумать о дальнейшем разоружении и создании новой архитектуры безопасности в Европе без участия США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва не собирается нападать на европейские страны, поскольку ей это «совершенно ни к чему». Однако он указал, что Россия даст полноценный военный ответ, если Европа решит напасть на нее.

