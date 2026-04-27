14:05, 27 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на прозвучавший в ФРГ призыв в отношении Путина

Сенатор Карасин: Наконец-то здравый смысл начинает торить дорогу в ФРГ
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Pool / Reuters

В политических кругах Германии начинает прослеживаться здравый смысл по отношению к России, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на прозвучавший в ФРГ призыв начать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

«Наконец-то здравый смысл начинает торить себе дорогу у них в политических кругах. Потому что без диалога ничего не получится хорошего. И мы будем все время скользить вниз — к противостоянию, войне и катастрофе. Поэтому диалог нужен», — прокомментировал Карасин.

По словам сенатора, диалог двух стран возможен, и для этого есть соответствующие наработки.

«Поэтому хорошо, что такие публикации появляются. Будем надеяться, что вслед за публикациями будут предложения о конкретных формах обмена мнениями», — заключил он.

Ранее газета Berliner Zeitung выпустила публикацию о необходимости ФРГ начать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Авторы материалы отмечают, что это нужно для того, чтобы не оказаться в трудном положении.

