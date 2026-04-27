11:55, 27 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В Совфеде раскрыли детали предотвращенного на нефтяном предприятии теракта

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: ЦОС ФСБ России

В Республике Коми четко сработали все спецслужбы по предотвращению теракта на нефтяном предприятии, отметил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Детали произошедшего сенатор раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«Дело в том, что я как раз был в Республике Коми. Я же сенатор от этого региона. В тот день, когда на рассвете произошло событие, когда была ликвидирована группа террористов, пресечена их противоправная деятельность, я знаю, что четко сработали все службы. Я был в Управлении Федеральной службы безопасности, разговаривал с руководителем. Молодцы, надо отдать должное», — рассказал Джабаров.

Сенатор поделился, что также встречался с ветеранами ФСБ и порекомендовал им общаться с молодежью, ходить на предприятия, в школы, вузы, чтобы предупреждать об уловках украинских спецслужб.

«Иногда молодые люди, до конца не продумав тяжесть того поступка, который могут совершить, поддаются этой пропаганде», — добавил он.

Хотел бы, пользуясь случаям, сказать ребятам, которые предотвратили теракт: Молодцы! Мы знаем, что враг коварен. Враг использует подлые методы вербовки молодежи. Тем не менее мы им противопоставляем свою сплоченность и бдительность

Владимир Джабаровпервый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее стало известно, что в Коми ликвидировали двух граждан России, планировавших теракт на нефтяном предприятии. Возбуждено уголовное дело по статье 30, 281 («Приготовление к диверсии») УК РФ.

Отмечается, что двое россиян по заданию украинских спецслужб планировали совершить атаку дронов на нефтяное предприятие. По указанию кураторов они достали из заранее приготовленного схрона дроны с самодельными взрывными устройствами (СВУ).

Также злоумышленники через различные мессенджеры передавали иностранным спецслужбам данные о нефтеперерабатывающих предприятиях региона, российских военных, сотрудниках правоохранительных органов и участниках специальной военной операции.

    Последние новости

    МИД России выразил решительный протест послу Германии

    Россиянин устроил гонку с висящим на двери инспектором ДПС и попал на видео

    Зеленский сделал заявление о массированных российских атаках

    Вероятность энергетического кризиса в Евросоюзе оценили

    Цыганова напомнила о поддержке Меладзе лозунга «Слава Украине»

    В Москве пройден пик снегопада

    На Шри-Ланке разоблачили группу монахов-наркокурьеров

    Популярные препараты оказались способны защитить мозг от болезни Альцгеймера

    Водителям напомнили о наказании за просроченные права

    Словакия оказалась в серьезной экономической опасности из-за действий Зеленского

    Все новости
