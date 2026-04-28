Раскрыта причина задержания главы российского города

СК: Мэр Уфы подозревается в превышении полномочий и получении крупной взятки

Главу Уфы Ратмира Мавлиева, задержанного ФСБ, подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Также вопросы у правоохранителей возникли к замглавы администрации, замначальника управления земельных и имущественных отношений администрации и директору санатория. Они также подозреваются в превышении полномочий.

По версии следствия, фигуранты организовали незаконное отчуждение земельного участка, который принадлежал санаторию. Для этого в 2025 году Мавлиев потребовал от представителя строительной компании за покровительство в качестве взятки оказать ему услугу — купить ему участок за 13 миллионов рублей.

О задержании мэра Уфы стало известно ранее 28 апреля. Его отправили на допрос из рабочего кабинета.