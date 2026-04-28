Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:00, 28 апреля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Риелтор раскрыла секреты торга при покупке квартиры

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Получить скидку при покупке вторичной недвижимости всегда можно, если грамотно подойти к этому вопросу, рассказала «Ленте.ру» эксперт по недвижимости, ипотечный брокер, практикующий риелтор, основатель и директор агентства «Любимое» София Любимова.

«Хитрость в том, что нужно сделать так, чтобы продавец сам был готов вам уступить. Самая частая ошибка покупателей в том, что они начинают торг с фразы "давайте дешевле", но это не так работает. Продавец в этот момент закрывается и получить скидку становится очень сложно», — объяснила Любимова.

Не следует также с явным недовольством указывать на минусы квартиры, иначе продавец может отказаться от сделки вовсе. Первое, с чего лучше начать, это анализ рынка. Перед переговорами стоит посмотреть реальные сделки по аналогичным квартирам в этом доме и районе.

«Выставить можно любую цену, а продается квартира всегда по цене рынка. Если у вас есть понимание, что аналогичные квартиры уходят дешевле, это уже база для разговора», — отметила Любимова.

Кроме того, эксперт рекомендовала оценить состояние квартиры. Любые вложения могут стать поводов для снижения цены: ремонт, окна, коммуникации, проводка, сантехника.

«Важно не просто сказать, что этой квартире нужен ремонт, а перевести это в деньги. Например, замена проводки — это конкретная сумма, ремонт санузла тоже. Когда вы озвучиваете цифры, это уже не эмоции, а расчет», — подчеркнула Любимова.

Стоит также обратить внимание на юридическую сторону. Если есть обременения, доли, маткапитал, альтернативная сделка или сложная цепочка, это всегда риск и время. Здесь тоже можно аккуратно аргументировать снижение.

Другим сильным инструментом является скорость сделки.

«Когда вы говорите, что готовы выйти на сделку быстро, с одобренной ипотекой или наличными, продавец часто готов уступить. Потому что для него это снятие риска. И еще важный момент — торг всегда лучше делать после просмотра, когда вы уже показали интерес к квартире. Если начать торговаться по телефону, вас просто не будут воспринимать серьезно», — пояснила Любимова.

По словам эксперта, средний торг по рынку составляет от 3 до 10 процентов. Однако бывают ситуации, где можно забрать и больше, если квартира переоценена или продавцу срочно нужны деньги.

«Главное правило простое — торг, это не давление, это переговоры. И максимальную скидку получает не тот, кто сильнее давит, а тот, кто лучше считает и аргументирует», — заключила Любимова.

Ранее эксперты спрогнозировали дефицит новостроек в России. Избыток предложения сменится недостатком на фоне низкого спроса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok