«Хезболла» сообщила о массированном ударе по скоплению израильских военных

«Хезболла»: Нанесен массированный удар по месту скопления израильских военных

Ливанская группировка «Хезболла» сообщила, что нанесла массированный удар по месту скопления израильских военных. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в Telegram-канале.

«Исламское сопротивление ночью нанесло удар по скоплению солдат израильской армии на недавно созданной позиции Нимр аль-Джамаль с использованием большой группы ударных беспилотников, добившись подтвержденного поражения», — отмечается в заявлении.

По данным «Хезболлы», удар был нанесен в ответ на «нарушение режима прекращения огня, нападения на мирных жителей и разрушение их домов и деревень на юге Ливана».

17 апреля ливанское движение пригрозило Израилю, что будет держать руки на спусковом крючке в случае нарушения режима прекращения огня.