Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:02, 29 апреля 2026

«Хезболла» сообщила о массированном ударе по скоплению израильских военных

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Florion Goga / Reuters

Ливанская группировка «Хезболла» сообщила, что нанесла массированный удар по месту скопления израильских военных. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в Telegram-канале.

«Исламское сопротивление ночью нанесло удар по скоплению солдат израильской армии на недавно созданной позиции Нимр аль-Джамаль с использованием большой группы ударных беспилотников, добившись подтвержденного поражения», — отмечается в заявлении.

По данным «Хезболлы», удар был нанесен в ответ на «нарушение режима прекращения огня, нападения на мирных жителей и разрушение их домов и деревень на юге Ливана».

17 апреля ливанское движение пригрозило Израилю, что будет держать руки на спусковом крючке в случае нарушения режима прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ ударил по промышленному объекту в российском регионе

    Названо главное последствие выхода ОАЭ из ОПЕК

    Захарова пошутила про слова Трампа о жизни в Букингемском дворце

    Россиянка описала цены на еду в Узбекистане фразой «большая порция плова стоит 350 рублей»

    Необычная деталь в костюмах велосипедисток на групповом фото смутила публику

    «Хезболла» сообщила о массированном ударе по скоплению израильских военных

    В США захотели запретить смартфоны Samsung

    Появились подробности о разборках между криминальными авторитетами в российском городе

    Стало известно о создании ВСУ оборонительной линии еще в одном регионе на севере Украины

    В Госдуме предложили способ борьбы с треш-стримерами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok