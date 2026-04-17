The Guardian: «Хезболла» пригрозила Израилю «руками на спусковом крючке»

Бойцы ливанской группировки «Хезболла» будут держать руки на спусковом крючке в случае нарушения Израилем режима прекращения огня. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление движения.

«Эти моджахеды будут держать руки на спусковом крючке, готовые защищаться от предательства и измены врага», — предупредили в «Хезболле».

Десятидневное перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу 17 апреля. При этом обе стороны заявили, что оставляют за собой право на самооборону в случае нарушения договоренностей.

Ранее израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило о вступлении в силу 10-дневного режима прекращения огня между Израилем и Ливаном.