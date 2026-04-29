13:36, 29 апреля 2026

Названы здоровые альтернативы отдыху с телефоном в руках

Специалистка Пикеринг назвала ведение дневника альтернативой отдыху с телефоном
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Специалист в области общественного здравоохранения Робин Пикеринг назвала здоровые альтернативы отдыху с телефоном в руках. Ее советы публикует издание Good.

По словам Пикеринг, недавно она перенесла сотрясение мозга и ей в течение двух месяцев было запрещено смотреть на экраны компьютера, телефона или телевизора. Благодаря этому она стала лучше спать, стала более сконцентрированной и обрела ощущение душевного покоя.

Тем, кто хочет достичь такого же эффекта, Пикеринг посоветовала отдыхать в тишине и гулять на свежем воздухе. «Расслабьтесь, занимаясь аналоговыми или непопулярными видами деятельности: это могут чтение печатных изданий, ведение дневника, легкая гимнастика или ходьба без гаджетов», — добавила она.

При этом специалистка подчеркнула, что не нужно полностью отказываться от цифровых устройств — можно начать с того, чтобы не использовать телефон во время просмотра телевизора или ограничить переключение между задачами на работе.

Ранее людям с бессонницей посоветовали регулярно читать книгу перед сном в течение 10 минут. По словам врача Маркоса Васкеса, чтение поможет мозгу переключиться из режима бодрствования в режим отдыха, так как в это время успокаивается нервная система и расслабляются мышцы.

