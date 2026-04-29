Поклонская показала новое фото в вызвавшем резонанс образе

Экс-прокурор Крыма Поклонская показала новое фото после смены имиджа

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская опубликовала новое фото после смены имиджа. Снимок доступен в ее Telegram-канале.

Бывший депутат Госдумы позирует на кадре с заплетенными афрокосами на фоне поля и деревьев. В публикации она рассказала о празднике, который в древности праздновался в ночь на 1 мая.

«Давным-давно в ночь на 1 мая люди зажигали Тысячи Огней Белтайна! Это красивый праздник из глубины древности, который символизирует пробуждение стихии Земли», — написала она.

После ухода из политики Поклонскую стали все чаще замечать в неформальных нарядах в стиле бохо. Ради фотосессий она примеряла этнические образы. А в июне 2025 года появились снимки, на которых видно, что Поклонская кардинально сменила имидж, что вызвало широкий резонанс.