В Госдуме раскритиковали спонсирование треш-стримеров бизнесом

Депутат Свинцов: Спонсирование треш-стримеров бизнесом абсолютно неприемлемо

Спонсирование треш-блогеров со стороны российского бизнеса является неприемлемым, заявил «Ленте.ру» зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Так он прокомментировал информацию о том, что легальные российские компании, в том числе беттинговые сервисы, делают треш-стримеров своими амбассадорами.

«Если сам контент негативный и тем более ограничен в обороте, то, конечно, это абсолютно неприемлемо», — сказал Свинцов.

С этим также согласился депутат Госдумы Виталий Милонов. Он, однако, подчеркнул, что представители бизнеса могут отрицать сотрудничество с треш-блогерами, даже если действительно платят им деньги.

«Есть нюанс юридический, что надо доказать, что именно бизнес заказал рекламу, ведь они могут сказать: "Знаете, нас подставили конкуренты". И нас вот, нашу рекламу разместили, а мы не хотели. Но если будет доказано, [что рекламу разместил сам бизнес], то, конечно, прибегать к услугам подобного рода рекламных интеграторов и платформ должно быть незаконно», — добавил депутат.

Треш-стримы — особый вид прямой трансляции в интернете, во время которой блогер или его жертва совершает унизительные или опасные для здоровья действия в прямом эфире ради заработка. Так, например, во время таких стримов блогеры могут истязать себя или другого человека, употреблять запрещенные вещества или выполнять другие жестокие манипуляции по заказу зрителей, отправляющих стримеру денежное вознаграждение.

Также треш-стримеры зарабатывают и на рекламе нелегальных услуг, в том числе казино, как это делает Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим), который не только продвигает сервисы онлайн-казино, а во время прямых эфиров раздает зрителям промокоды и реферальные ссылки, но и запустил собственное онлайн-казино, куда зазывает подписчиков. Треш-блогер Блогер Габар (настоящее имя — Александр Гамбаров) позиционирует себя как амбассадора букмекера «Мелбет», реклама этой беттинговой компании фигурирует в его шоу «Игры Габара», участники которого едят сырое мясо и насекомых, раздеваются догола и совершают другие унизительные действия.