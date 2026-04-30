Дэвис: Украина может потерпеть военный крах через месяц из-за истощения

Военный крах Украины может произойти в любой момент из-за начавшегося процесса истощения страны, предупредил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

«Это может произойти в любой момент, и украинцы могут рухнуть уже через месяц», — предрек он. По мнению специалиста, Украина истощена, «в какой-то момент математика вступит в бой».

По мнению американского военного, продолжения конфликта желают только элиты на Западе и в Киеве.

Ранее сообщалось, что потеря украинскими войсками Александровки в Донецкой народной республике (ДНР) значительно ухудшила их положение на поле боя.