На Западе заговорили о поражении Украины после одного события в зоне СВО

AD: Потеря ВСУ Александровки в ДНР серьезно ухудшила положение войск на фронте

Потеря украинскими войсками Александровки в Донецкой народной республике (ДНР) значительно ухудшила их положение на поле боя. На это указало итальянская газета AntiDiplomatico (AD).

«В целом, картина говорит о значительных потерях украинских сил и утрате инициативы на земле», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, учитывая ситуацию на фронте, становится все более очевидно, что Киев уже потерпел поражение в конфликте, но продолжает жертвовать населением, чтобы затянуть боевые действия.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что взятие под контроль Александровки позволит Вооруженным силам России продвинуться на юго-запад и северо-запад вдоль российской границы. Об освобождении населенного пункта стало известно 18 марта.