Минобороны России заявило о контроле над Александровкой в ДНР

Российская армия взяла под контроль Александровку Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, поселок городского типа заняли подразделения российской группировки войск «Запад». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад и двух батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригат теробороны в районах населенных пунктов Осиново, Великая Шапковка, Грушевка и Боровая в Харьковской области, а также Яцковка и Красный Лиман в ДНР.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки 180 военнослужащих, 25 автомобилей, 2 боевые бронемашины HMMWV производства США и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

Ранее оборонное ведомство отчиталось о контроле над селами Каленики ДНР и Сопычь Сумской области. Населенные пункты заняли бойцы Южной и Северной группировок войск.