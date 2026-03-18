12:21, 18 марта 2026Россия

Армия России взяла под контроль населенный пункт в ДНР

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Александровку Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, поселок городского типа заняли подразделения российской группировки войск «Запад». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад и двух батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригат теробороны в районах населенных пунктов Осиново, Великая Шапковка, Грушевка и Боровая в Харьковской области, а также Яцковка и Красный Лиман в ДНР.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки 180 военнослужащих, 25 автомобилей, 2 боевые бронемашины HMMWV производства США и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

Ранее оборонное ведомство отчиталось о контроле над селами Каленики ДНР и Сопычь Сумской области. Населенные пункты заняли бойцы Южной и Северной группировок войск.

    Последние новости

    Израиль столкнулся с одной из самых тяжелых атак со стороны Ирана

    Израиль задумал новую меру против Ирана

    Названы самые популярные страны для оформления шенгенских виз

    В РЖД уволят каждого шестого сотрудника центрального аппарата

    В России повысили минимальный размер оплаты труда

    Отбывающий наказание в российской колонии мужчина снова пойдет под суд

    Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске оставил предсмертную записку

    Армия России взяла под контроль населенный пункт в ДНР

    Минобороны раскрыло подробности об ударах по энергообъектам на Украине

    Названа ключевая особенность иранской ракеты «Хадж Касем»

    Все новости
