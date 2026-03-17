Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:53, 17 марта 2026Россия

Российские военные заняли два новых населенных пункта в зоне СВО

Минобороны: Российские военные за сутки заняли два населенных пункта в зоне СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные за минувшие сутки заняли два новых населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Речь идет о селах Каленики в Донецкой народной республике (ДНР) и Сопычь в Сумской области.

Бои за первый населенный пункт вели подразделения «Южной» группировки войск, за второй — «Северной».

По данным оборонного ведомства, в боях за Каленики российские военные нанесли поражение противнику также в близлежащих районах — в корыстностях населенных пунктов Константиновка, Алексеево-Дружковка, Шабельковка, Новоселовка, Александровка и Славянск. ВСУ потеряли до 200 солдат, а также несколько единиц техники, включая боевую бронированную машину (ББМ), бронетранспортер М113, десять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

При боях за Сопычь российские военные нанесли удары также по подразделениям украинских войск в районах Павловки, Пролетарского, Мирополья, Кондратовки и Кучеровки. Потери противника на данном направлении составили до 270 бойцов, а также три ББМ, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и комплекс контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки российские системы противовоздушной обороны сбили в зоне СВО семь управляемых авиационных бомб и 421 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok