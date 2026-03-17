12:37, 17 марта 2026Россия

ВСУ выпустили по России управляемые бомбы и сотни беспилотников

Минобороны: Системы ПВО сбили семь управляемых бомб и 421 беспилотник
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России управляемые бомбы и сотни беспилотников. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь управляемых авиационных бомб и 421 беспилотник.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что в ночь на 17 марта силы противовоздушной обороны Минобороны уничтожили 39 беспилотников украинских войск, летевших к Москве. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил мэр столицы Сергей Собянин.

