08:03, 17 марта 2026

На подлете к Москве сбили почти 40 дронов ВСУ

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В ночь на 17 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили 39 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили за два дня на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к столице около 250 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Градоначальник поблагодарил Минобороны России за профессиональную, самоотверженную работу.

По данным Shot, ВСУ три дня подряд пытались ударить по Москве дронами-камикадзе.

    Последние новости

    «Началась бы ядерная война». Трамп придумал оправдание нападению на Иран

    Страны Персидского залива призвали Трампа «навсегда нейтрализовать» Иран

    Россиянам рассказали о схеме мошенничества с просьбами о помощи на улице

    Сексолог посоветовала женщинам простую технику для более интенсивного оргазма

    Раскрыта тактика Трампа в отношениях с мировыми лидерами

    Российские войска за одну атаку уничтожили два взвода ВСУ в тылу

    В феврале ВСУ понесли массовые потери на одном направлении

    Реальные ставки по кредитам в России оказались вдвое выше ключевой

    Российские войска в Запорожье взяли ВСУ в огневой мешок

    Жители подмосковных городов рассказали о прогремевших ночью взрывах

    Все новости
