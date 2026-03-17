На подлете к Москве сбили почти 40 дронов ВСУ

В ночь на 17 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили 39 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили за два дня на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к столице около 250 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Градоначальник поблагодарил Минобороны России за профессиональную, самоотверженную работу.

По данным Shot, ВСУ три дня подряд пытались ударить по Москве дронами-камикадзе.