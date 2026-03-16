Собянин раскрыл число сбитых за два дня на подлете к Москве беспилотников

Мэр Собянин: Силы ПВО сбили за два дня на подлете к Москве около 250 БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за два дня на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к столице около 250 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое число раскрыл мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

Он поблагодарил Минобороны России за профессиональную, самоотверженную работу. Других подробностей мэр Москвы не привел.

До этого стало известно, что пытавшиеся атаковать российскую столицу дроны запускали из трех областей Украины. Утверждалось, что беспилотники запускали из Хмельницкой, Николаевской и Черниговской областей. Предварительно, атака осуществлялась волнами — по 8-10 дронов.

Москву могли атаковать дронами FP-1, способными пролетать до 1200 километров и нести на себе до 50 килограммов взрывчатки. Атаки на столицу России продолжаются третий день подряд.