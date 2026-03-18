22:00, 18 марта 2026Россия

В России объяснили важность освобождения одного населенного пункта в ДНР

Марочко: Освобождение Александровки позволит ВС РФ продвинуться вдоль границы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Благодаря освобождению Александровки в Донецкой Народной Республике (ДНР) Вооруженные силы (ВС) России смогут продвинуться на юго-запад и северо-запад вдоль российской границы. На это указал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Марочко пояснил, что сейчас российские войска вышли на административную границу России. «Теперь мы можем развивать успех вдоль границы как на северо-запад, так и на юго-запад от данного населенного пункта», — сказал он.

О том, что Российская армия взяла под контроль Александровку, стало известно 18 марта.

