В России объяснили важность освобождения одного населенного пункта в ДНР

Марочко: Освобождение Александровки позволит ВС РФ продвинуться вдоль границы

Благодаря освобождению Александровки в Донецкой Народной Республике (ДНР) Вооруженные силы (ВС) России смогут продвинуться на юго-запад и северо-запад вдоль российской границы. На это указал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Марочко пояснил, что сейчас российские войска вышли на административную границу России. «Теперь мы можем развивать успех вдоль границы как на северо-запад, так и на юго-запад от данного населенного пункта», — сказал он.

О том, что Российская армия взяла под контроль Александровку, стало известно 18 марта.