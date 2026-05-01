Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:38, 1 мая 2026Бывший СССР

В Киеве сделали признание о 99 процентах украинцев

Соскин: Элита Украины утопает в роскоши, пока простым людям не хватает на молоко
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинцы живут в полной нищете, пока элита купается в роскоши. Таким образом продолжающийся в стране коррупционный скандал прокомментировал бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«У украинской верхушки из всех щелей золото и бриллианты сыплются, они не знают, куда их девать. (...) А 99 процентов населения уже сдыхает», — признался он.

Как утверждает эксперт, у обычных жителей государства не хватает денег даже на хлеб и молоко. «Вот такой уровень бедности, нищеты и грабежа на Украине», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что супруга украинского министра обороны Михаила Федорова приобрела роскошную яхту, стоимость которой достигает 26 миллионов евро. Судно Tankoa S501 Vertige длиной почти 50 метров было зарегистрировано под французским флагом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok