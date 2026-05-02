Македонцы начали помогать украинцам

Российский посол Зыков: Северная Македония начала помогать Украине

Северная Македония начала оказывать Украине военно-техническую помощь, заявил российский посол в Скопье Дмитрий Зыков. Его цитирует ТАСС.

«Причем, как здесь любят повторять, Скопье в этой поддержке в пересчете на душу населения занимает в НАТО лидирующие позиции», — сказал дипломат.

По его словам, македонцам «торжественно декларируют на самых разных уровнях» антироссийский вектор стран Североатлантического альянса.

Ранее кандидат политических наук, научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент МГИМО МИД России Татьяна Попадьева в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что Украина помогала оружием Македонии в войне против албанских формирований в 2001 году исходя из собственных прагматических взглядов.

Летом 2022 года Северная Македония предоставила Киеву самолеты и танки. Также Скопье передал украинской стороне четыре штурмовика Су-25, ранее купленные у самого Киева в 2001 году во время вооруженного конфликта на Балканах.