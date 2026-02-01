Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:53, 1 февраля 2026Мир

Военную помощь Украины европейской стране объяснили

Политолог Попадьева: Киев помогал Македонии оружием из прагматических взглядов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Украина помогала оружием Македонии в войне против албанских формирований в 2001 году исходя из собственных прагматических взгядов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала кандидат политических наук, научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент МГИМО МИД России Татьяна Попадьева.

«Украина поставляла вооружения прежде всего из прагматических и экономических соображений (...) В политическом плане украинская помощь усилила позиции македонских властей на переговорах. Однако в военном смысле она не изменила баланс сил», — рассказала политолог.

В январе исполнилось 25 лет с момента начала войны в Македонии. Она стала последним вооруженным конфликтом из серии Югославских войн и первой войной XXI века в Европе.

В августе 2022 года Северная Македония предоставила Украине самолеты и танки. Также Скопье передал Киеву четыре штурмовика Су-25, купленные у Киева в 2001 году во время вооруженного конфликта. Изначально самолеты, не летавшие с 2004 года, собирались продать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине начали отключать Starlink, чтобы защититься от дронов. Ограничения могут стать преимуществом для России и навредить ВСУ

    Арктическая столица России снова погрузилась в блэкаут

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    В МИД России оценили планы по размещению войск Запада на Украине

    Нетребко избавится от бизнеса в России

    Трамп заявил о своих планах относительно Кубы

    Позицию Киева на переговорах описали словами «У Зеленского стало меньше карт на руках»

    Военную помощь Украины европейской стране объяснили

    Зеленского обвинили в слабой позиции Украины в конфликте

    В российском регионе мощный пожар в гостевом доме унес жизни трех человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok