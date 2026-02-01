Военную помощь Украины европейской стране объяснили

Политолог Попадьева: Киев помогал Македонии оружием из прагматических взглядов

Украина помогала оружием Македонии в войне против албанских формирований в 2001 году исходя из собственных прагматических взгядов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала кандидат политических наук, научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент МГИМО МИД России Татьяна Попадьева.

«Украина поставляла вооружения прежде всего из прагматических и экономических соображений (...) В политическом плане украинская помощь усилила позиции македонских властей на переговорах. Однако в военном смысле она не изменила баланс сил», — рассказала политолог.

В январе исполнилось 25 лет с момента начала войны в Македонии. Она стала последним вооруженным конфликтом из серии Югославских войн и первой войной XXI века в Европе.

В августе 2022 года Северная Македония предоставила Украине самолеты и танки. Также Скопье передал Киеву четыре штурмовика Су-25, купленные у Киева в 2001 году во время вооруженного конфликта. Изначально самолеты, не летавшие с 2004 года, собирались продать.