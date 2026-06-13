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11:46, 13 июня 2026Россия

ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР

Армия России ликвидировала пункты временной дислокации ВСУ в районе Белицкого и Щурова
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Река / ТАСС

Экипажи Военно-космических сил (ВКС) России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

По информации ведомства, удары были нанесены в районе Белицкого и Щурова. Атака на расположения сил ВСУ осуществлялась авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции.

«Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей», — заявили в Минобороны.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ. В ударе принимали участие расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» группировки войск «Север».

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