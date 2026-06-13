Горничная выдавала себя за жену лорда ради кражи часов

В Москве горничная выдавала себя за бывшую жену британского лорда, чтобы украсть часы

В Москве горничная, чье имя не раскрывается, выдавала себя за бывшую жену британского лорда. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

По информации источника, женщина придумала хитроумную схему, чтобы сбыть украденные Rolex, Cartier и Audemars Piguet. Известно, что пострадавшие наняли злоумышленницу, чтобы подготовить квартиру к возвращению из отпуска. Дождавшись, пока хозяева уедут, она вытащила из комода хозяев несколько элитных часов и крупную сумму денег в виде наличных. Известно, что ущерб от кражи одних только аксессуаров оценивался от 4,5 до 6 миллионов рублей.

Во время продажи краденого имущества в ломбарде мошенница заявила, что все досталось ей от покойного мужа — английского лорда. По такой схеме она несколько раз закладывала и выкупала часы, чтобы запутать следы драгоценностей. Затем горничная улетела в Армению, а оттуда — в Турцию. При этом продолжала ежедневно присылать хозяйке квартиры отчеты об уборке, снятые заранее. Пострадавшая, ничего не подозревая, также переводила работнице деньги за услуги.

В итоге суд назначил злоумышленнице пять лет колонии, а также штраф в 100 тысяч рублей. Однако через какое-то время приговор пересмотрели, а ее саму освободили из-за истечения срока давности.

Ранее взрослая женщина больше года выдавала себя за 12-летнюю девочку и жила в чужой семье. 37-летнюю мошенницу арестовали в Бразилии.