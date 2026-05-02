Стало известно об «осторожном открытии» Туркменистана миру

Reuters заявило о сигналах «осторожного открытия» Туркменистана миру

Туркменистан постепенно проявляет признаки ослабления внутренней политики и ограничений, хотя при этом государственный контроль со стороны властей остается жестким, пишет Reuters.

Туркменистан по-прежнему считается одной из самых закрытых стран мира, однако после прихода к власти в 2022 году президента Сердара Бердымухамедова стали заметны осторожные изменения.

В Ашхабаде постепенно развивается частный сектор, включая сферу электронной коммерции. Как отметил основатель местного маркетплейса Wabrum Азат Сейитмухаммедов, для страны это новое направление.

«Электронная коммерция здесь находится на самой ранней стадии, и мы считаем себя первопроходцами», — рассказал он.