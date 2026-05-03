12:17, 3 мая 2026Россия

В Туапсе пропавшую после атаки ВСУ девочку-подростка обнаружили живой

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «Baza»

В Туапсе девочку-подростка, которая пропала после атаки ВСУ, волонтер обнаружил живой. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

14-летнюю Леру Бокову искали на протяжении двух недель. Один из сотрудников отряда «Ратиборец» недавно заявил, что видел ее в лесу. Правда, девочка, по его словам, оттолкнула мужчину и убежала.

В настоящее время поиски подростка продолжаются. Волонтеры ежедневно фиксируют перемещение фигуры, похожей на ребенка, на тепловизорах, но обнаружить его пока не получается. Родители школьницы предположили, что она действительно могла убежать в лес в состоянии контузии, чтобы найти там укрытие. Кроме того, они не исключили, что из-за стресса девочка могла потерять память.

Ранее стало известно, что пострадавший при атаке ВСУ пляж в Туапсе приведут в порядок к лету. Такое заявление сделал глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

