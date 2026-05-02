Пострадавший при атаке БПЛА пляж в Туапсе приведут в порядок к лету

23:08, 2 мая 2026Россия

Бойко: Пострадавший при атаке БПЛА пляж в Туапсе приведут в порядок к 1 июня
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Пляж в Туапсе, который очищают от нефтепродуктов после атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), приведут в порядок к 1 июня, пообещал глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».

Политик уточнил, что береговая линия округа составляет 90 километров. По его словам, то, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие.

«Этот пляж мы к 1 июня приведем в порядок, и люди, которые приедут именно в наш город, смогут им пользоваться», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин впервые прокомментировал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туапсе. Он предупредил об угрозе экологической катастрофы.

В Туапсе после пожара на НПЗ собрали более 13 тысяч кубических метров мазута.

