Катар сообщил об атаке на грузовое судно в своих водах

Грузовое судно, следовавшее из Абу-Даби, подверглось атаке беспилотника в территориальных водах Катара. Об этом в официальном аккаунте в X сообщило катарское Минобороны.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 10 мая. Отмечается, что БПЛА атаковал коммерческое грузовое судно, находившееся в тот момент к северо-востоку от порта Месайид.

В результате на борту судна возникло небольшое возгорание. О пострадавших не сообщалось. После того, как пожар был потушен, судно продолжило свой путь в порт.

