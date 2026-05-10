Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:53, 10 мая 2026Мир

Катар сообщил об атаке на грузовое судно в своих водах

Коммерческое грузовое судно из Абу-Даби подверглось атаке БПЛА в водах Катара
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Грузовое судно, следовавшее из Абу-Даби, подверглось атаке беспилотника в территориальных водах Катара. Об этом в официальном аккаунте в X сообщило катарское Минобороны.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 10 мая. Отмечается, что БПЛА атаковал коммерческое грузовое судно, находившееся в тот момент к северо-востоку от порта Месайид.

В результате на борту судна возникло небольшое возгорание. О пострадавших не сообщалось. После того, как пожар был потушен, судно продолжило свой путь в порт.

Ранее сообщалось, что у берегов греческого острова Лефкас был обнаружен украинский морской дрон Magura V3. На борту беспилотного судна были найдены детонаторы, но не было взрывчатых веществ.

Перед этим стало известно, что рядом с посольством США в Багдаде сбили разведывательный беспилотник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило об ответе на атаки ВСУ в период объявленного Россией перемирия

    В РПЦ не увидели проблем в популярности священников у девушек

    Курьер решил порыбачить перед работой и установил уникальный рекорд

    Самолет экстренно сел в российском городе из-за неисправности

    Решивший усыновить троих детей Лепс посетил детские дома Донбасса

    Европу призвали дать мандат Шредеру на переговоры после слов Путина

    Раскрыт минимальный платеж по ипотеке в Москве

    На заводе Toyota в России начнут собирать машины нового автобренда

    Союзники Украины признали невозможность Киева достичь одной цели в конфликте с Россией

    Роднина выразила свое отношение к уехавшей из России Исинбаевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok