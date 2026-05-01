В Туапсе после пожара на НПЗ собрали более 13 тысяч кубических метров мазута

Власти Туапсе: После пожара на НПЗ собрали более 13 тысяч кубометров мазута

Более 13 тысяч кубических метров мазута и загрязненного им грунта вывезено c трех участков в Туапсе после пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 1 мая, в своем Telegram-канале написал глава муниципального округа Сергей Бойко.

«Всего собрано и вывезено на трех участках работ 13 333 кубических метра мазута, каменномазутной и водомазутной смеси», — уточнил он.

Тушение пожара продолжается, в ликвидации ЧП участвуют 790 человек и 48 единиц техники, добавил чиновник. По его словам, в гостиницах города пока остаются 85 человек, которых эвакуировали ранее из-за возгорания на НПЗ.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали дронами Туапсе. Как рассказали местные жители, в небе слышны взрывы и активная стрельба, а также периодически видны яркие вспышки.