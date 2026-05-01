Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:56, 1 мая 2026

В Туапсе после пожара на НПЗ собрали более 13 тысяч кубических метров мазута

Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Борис Морозов / РИА Новости

Более 13 тысяч кубических метров мазута и загрязненного им грунта вывезено c трех участков в Туапсе после пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 1 мая, в своем Telegram-канале написал глава муниципального округа Сергей Бойко.

«Всего собрано и вывезено на трех участках работ 13 333 кубических метра мазута, каменномазутной и водомазутной смеси», — уточнил он.

Тушение пожара продолжается, в ликвидации ЧП участвуют 790 человек и 48 единиц техники, добавил чиновник. По его словам, в гостиницах города пока остаются 85 человек, которых эвакуировали ранее из-за возгорания на НПЗ.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали дронами Туапсе. Как рассказали местные жители, в небе слышны взрывы и активная стрельба, а также периодически видны яркие вспышки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков ответил на вопрос о сроках окончания работы Меликова на посту главы Дагестана

    Кроссовер Azimut получит уникальное для Lada оснащение

    Покушение на Трампа объяснили

    В Туапсе после пожара на НПЗ собрали более 13 тысяч кубических метров мазута

    Российская армия уничтожила производство украинских дронов-камикадзе

    Скандальный звезда «Кухни» столкнулся с финансовыми проблемами и захотел обратно в Россию

    Глава ФИФА на конгрессе организации попытался помирить представителей Израиля и Палестины

    Стало известно о напряженности между Евросоюзом и Киевом

    ВСУ повредили несколько энергетических объектов в Запорожской области

    Россиянам назвали способы сделать шашлык полезнее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok